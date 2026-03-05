מרדכי דוד בתגובה ראשונה לסערה סביבו

ביממה האחרונה התרחשה סערה בטוויטר, לאחר שמשפחה מפתח תקווה התחפשה למשהו לא ברור. התחפושת כללה חולצה בצבע כתום המאחלת קללה לקפלן, וכיתוב אחורי עם המילים "מתו הנכדים".

ברשת החלו הגולשים לנסות להבין למה הכוונה, האם הם חלילה שמחו על מות ילדים ב-7 באוקטובר, או שמא מדובר במשהו אחר.

חלק מהגולשים הגנו על המשפחה וטענו כי מדובר ככל הנראה ברמיזה למות חמינאי או נכדי המן.

פעיל הימין מרדכי דוד נפגש עימם ופרסם הודעה בה נכתב: "אני עם המשפחה שהתחפשו אלי עם ה'פאק קפלן' אז הנה תגובתם המלאה, הכוונה לשושלת המן, לא יודע איך הגעתם לתינוקות ביבס.

בנוסף לכך אביו של האבא בשירות הביטחון האח של האמא נרצח בפיגוע האחים במילואים מה-7/10. משפחה מלח הארץ, פשוט השמאלנים שמחפשים להסית נתפסו על משפט שיצא מהקשרו".