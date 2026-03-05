דרמה: קטאר הפילה מטוסים איראניים בדרך לבסיס אמריקני

דיווח דרמטי: קטאר הפילה מטוסים איראניים, דקות לפני שהגיעו לתקוף את הבסיס האמריקני הגדול במזרח התיכון

קטאר הפילה מטוסים איראניים, דקות לפני שהגיעו לתקוף את הבסיס האמריקני הגדול ביותר במזרח התיכון, כך דווח היום (חמישי) ב-CNN.

על פי הדיווח, מפציצים איראניים היו במרחק של דקות ספורות מתקיפת הבסיס הצבאי הגדול ביותר במזרח התיכון, המאכלס חיילים אמריקנים, ומטוסים קטאריים יירטו אותם.



בבוקר יום שני שיגרו משמרות המהפכה שני מפציצים טקטיים מדגם Su-24, מתקופת ברית המועצות, לעבר בסיס חיל האוויר אל-עודייד, שבו שוהים בדרך כלל כ-10,000 חיילים אמריקנים, ולעבר ראס לאפן - מתקן מרכזי לעיבוד גז טבעי ובסיס לכלכלה הקטארית.



המטוסים האיראניים היו במרחק של "שתי דקות" ממטרותיהם, כך מסר אחד המקורות. מקור שני אמר ל-CNN כי המטוסים זוהו וצולמו כשהם "נושאים פצצות ותחמושת מונחית".

הקטארים פרסמו אזהרה בקשר אך לא קיבלו תגובה מהמטוסים, שעברו לגובה טיסה של 24 מטרים כדי להתחמק מגילוי מכ"ם - כך מסר המקור השני.

