תרחיש בלהות: אלפי מחבלים נערכים לפלוש לישראל

בישראל עלה ביממה האחרונה תרחיש שבו כוח רדואן של חיזבאללה ינסה לפלוש ליישובי הצפון, ובעקבות כך הנחה הדרג המדיני את צה"ל לתגבר את הכוחות באזור, כך דווח היום (חמישי) בחדשות 12.

על פי הדיווח, בדיונים שמתקיימים ביממה האחרונה בדרג המדיני והצבאי גם יחד, עולה החשש שיחידת הקומנדו של חיזבאללה תנסה להוציא לפועל פעולת פלישה, כאשר במערכת הביטחון נערכים לכך מתוך הנחה שמשמרות המהפכה של איראן עשויים לפעול דרך השלוחה הלבנונית כחלק מהעימות הישיר עם ישראל.

בישראל מעלים את האפשרות שפעולה כזו תצא אל הפועל אפילו לאחר שצה"ל כבר נכנס פנימה אל תוך שטח לבנון, ולכן הדרג המדיני הנחה את הצבא לתגבר כוחות, וצה"ל אכן הגדיל את כוח האדם שלו הן בתוך לבנון והן במעטפת היישובים כדי להיות מוכן לתרחיש.