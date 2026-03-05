ברשת טוענים: זו הסיבה לשינוי בהנחיות פיקוד העוקף

פיקוד העורף הודיע אמש (רביעי) כי החל מהיום בשעה 12:00, יחולו הקלות בהנחיות פיקוד העורף.

ההקלות כוללות התקהלויות - ניתן לקיים התקהלות של עד 50 אנשים, ובתנאי שניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

מקומות עבודה - ניתן לקיים פעילות במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות.

יחד עם זאת מוסדות חינוך לא חוזרים לפעילות. אחת התגובות העיקריות שחוזרת על עצמה שוב ושוב, זו הטענה כי ההקלות ניתנו בכדי לאפשר לדתיים וחרדים להתפלל במניין בבתי כנסת בשבת.

"מי שלא הבין ההקלות בהנחיות פיקוד העורף נועדו כדי שהחרדים יוכלו להתפלל בבית כנסת בשבת", כתב אח הגולשים.

גולש נוסף הגיב: "אנחנו לא יכולים לחזור לעבודה כי הילדים איתנו, אבל לדתיים דואגים שיוכלו להתפלל בשבת".