בהלת ענק בקרב תושבי רמת גן

כוחות משטרה הוקפצו לרחוב בעיר בעקבות דיווח בקבוצת וואטסאפ על שבר יירוט שנפל בגן הילדים, האמת הייתה אחרת לחלוטין

אירוע חריג, שהחל בדיווח על שברי יירוט והסתיים בגילוי מפתיע, התרחש הלילה ברמת גן, על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת.

על פי הדיווח של גיא רייט באתר 'מאקו', הבהלה החלה כאשר תמונה של חפץ חשוד הופצה בקבוצת וואטסאפ מקומית, בליווי הכיתוב "רסיס מול בית הספר מורדי הגטאות". הדיווח עורר דאגה רבה בקרב התושבים, וכוחות משטרה ומתנדבים רבים הוקפצו מיד למקום כדי לבחון את המצב ולאבטח את האזור.

עם זאת, כחמש דקות בלבד לאחר הגעת הכוחות לזירה, התבררה האמת: החפץ, שנראה בתחילה כשבר יירוט, התגלה כלא יותר משטיח מגולגל שמישהו השליך לרחוב.

ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, התייחס לאירוע המביך והבהיר את הדברים. "מכירים את המשפט 'כל חבל נראה נחש'?... אז אנחנו בימים שכל שטיח מגולגל נראה שבר יירוט," אמר שאמה הכהן. הוא הוסיף כי האירוע "החל בדיווח על שבר יירוט בעיר ונגמר בשטיח פרסי מגולגל".