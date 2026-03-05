ביטוח לאומי בעדכון חשוב לציבור

הנהלת הביטוח הלאומי מעדכנת הבוקר (ה', 5/3/26) על היערכות הארגון להמשך מתן שירות תחת אש במסגרת מבצע "שאגת הארי". על פי הנתונים המעודכנים, עד לשעה זו הגיעו 1,759 מפונים אל בתי המלון ונקודות הפינוי ברחבי הארץ, כאשר רק מאז אמש נוספו לרשימות כ-200 מפונים חדשים.

עובדי הביטוח הלאומי פרוסים במוקדי הפינוי השונים כדי להעניק סיוע סוציאלי, מענה לצרכים ראשוניים וסיוע במיצוי זכויות באופן ישיר. להלן ריכוז ההנחיות והשינויים בשירות לציבור:

ועדות רפואיות וקבלת קהל

בשל המצב הביטחוני ולמען שמירה על בטיחות האזרחים, הוועדות הרפואיות לא יתקיימו באופן פרונטלי בסניפים. במקרים בהם ניתן לקיים את הוועדה מרחוק (בווידאו-צ'אט או בטלפון), נציגי הביטוח הלאומי יצרו קשר אישי עם המבוטחים ויעדכנו אותם יום לפני המועד המתוכנן. מבוטחים שהוועדה שלהם תידחה, יקבלו עדיפות בקביעת תור חדש עם התייצבות המצב.

כמו כן, השירות הפרונטלי בסניפים מושעה זמנית בהתאם להנחיות איסור התקהלות. במקום הגעה פיזית, ניתן לקבוע "תור טלפוני" באתר האישי, ופקיד מהסניף הרלוונטי יחזור אליכם בשעה שנקבעה. שימו לב: בשל האזעקות ייתכנו שינויים בזמני החזרה, והשיחות יתקבלו ממספר חסום.

רציפות בתשלום הקצבאות

בביטוח הלאומי מדגישים כי הטיפול השוטף בתיקים ובשלל הקצבאות ממשיך כסדרו. המערך פועל להבטחת תשלום קצבאות הסיעוד, אזרח ותיק, נכויות, שיקום, ילדים, אבטלה ודמי פגיעה באיבה. עובדי הארגון ימשיכו להגיע גם מחר לבתי החולים ולמלונות המפונים כדי להנגיש את הזכויות למי שזקוק לכך בדחיפות.

ליווי נפגעי טרור ומשפחות שכולות

האגף לנפגעי פעולות איבה עומד בקשר רציף עם גורמי הביטחון והבריאות כדי להגיע לכל המשפחות שנפגעו במהלך ימי הלחימה. צוותי השיקום והסיוע פועלים בשטח כדי ללוות את הפצועים ואת המשפחות השכולות ברגעיהם הקשים ביותר.

ערוצי שירות מרחוק הזמינים לציבור: