היסטוריה: אושרה העברת חטמ"ר עציון, שכונת ענק תוקם

בשורת ענק לגוש עציון: אושרה העברת בסיס חטמ״ר עציון ממיקומו הנוכחי אל אזור ליד מחנה הפליטים אל־ערוב. במקום הבסיס תוקם שכונת ענק ליישוב אלון שבות שתכלול כ־2,000 יחידות דיור חדשות.

השכונה שתוקם צפויה להיות השכונה הגדולה ביותר בגוש עציון. המהלך הובל על ידי שר האוצר בצלאל סמוטריץ, שר הביטחון ישראל כ״ץ והמועצה האזורית גוש עציון.

ראש המועצה האזורית גוש עציון ירון רוזנטל: "מרגע שנכנסתי לתפקיד קידמתי את העתקת החטמ״ר. מדובר בצעד חשוב שמאזן בין צורכי הביטחון לבין המשך פיתוח ההתיישבות בגוש עציון.

"העתקת הבסיס מאפשרת מענה תכנוני רחב היקף, חיזוק היישובים והגדלת גוש עציון שלנו. אני מודה לשרים בצלאל סמוטריץ וישראל כ״ץ על ההירתמות למהלך ההיסטורי. המיקום החדש של החטמ״ר יחזק את הביטחון של צומת הגוש והדרך לכיוון כרמי צור וחברון".