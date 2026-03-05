הירי התחדש: אזעקות במרכז, שומרון וירושלים

מבצע 'שאגת הארי' היום השישי. אזעקות הופעלו ברחבי הארץ כעת (חמישי) בעקבות ירי טילים מאיראן.

מדובר צה"ל נמסר: צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.

הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים.

יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה. יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף.

האזעקות הופעלו מבקעת הירדן ועד גוש דן. אין דיווחים על נפילות, אבל במושב במרכז הארז נחתו שברי יירוט.

זירת נפילה במרכז צילום: תיעוד מד

תיעוד מד"א מבצעי

ממד"א נמסר: בהמשך לירי לעבר מדינת ישראל, בשלב זה לא התקבלו דיווחים על נפגעים. צוותי מד"א יצאו לסרוק בזירה בה התקבל דיווח.