בצה"ל נערכים: המלחמה עשויה להימשך לפחות חודש

גורמים בצה"ל מעריכים כי המערכה הנוכחית עשויה להימשך לפחות חודש אך מדגישים כי ההיערכות לכך בוצעה מראש. לדבריהם, מערכי ההגנה מלאים והחימושים נמצאים בכשירות מלאה, תוך שיתוף פעולה הדוק עם ארצות הברית

גורם בצה"ל מעריך בשיחה עם סרוגים היום (חמישי) כי המערכה הנוכחית צפויה להימשך שבועות, וכי בצבא נערכו לכך מראש. לדבריו, אין מחסור בציוד או במלאים, ושיתוף הפעולה עם ארצות הברית מתקיים באופן מלא.

לדברי הגורם, ההיערכות למלחמה החלה זמן רב לפני פרוץ הלחימה. כאשר הופעלו לראשונה האזעקות בשבת בבוקר במסגרת מבצע "שאגת הארי", כל ה-200 הנקודות שבהן פרוסה המערכת ההגנתית היו במוכנות מלאה.

באגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה בצה"ל עמלו בשבועות שקדמו למערכה על תכנון הפעולה המורכבת, שנועדה לתת מענה לדרישות המבצעיות של מלחמה רחבה. בצבא מדגישים כי במסגרת ההיערכות נבחנו גם סוגיות של מלאים, חימושים ושרשרת האספקה.

גורם בכיר בצבא מציין כי שיתוף הפעולה בין ישראל לארצות הברית מתבצע גם בתחום הלוגיסטיקה והחימוש. לדבריו, בין המדינות מתקיים תיאום מלא, ואין מחסור באמצעים הנדרשים לניהול המערכה.

במקביל, באגף הלוגיסטיקה פועלים בימים האחרונים להרחבת הפעילות בדרום לבנון. במסגרת זו מוקמים מגננים נוספים מעבר לחמשת מוצבי הקבע הקיימים באזור.

לשטח נכנסו צוותי קרב שתכליתם להרחיק איומים מיישובי הצפון ולסכל ניסיונות פגיעה בכוחות צה"ל. בצבא מדגישים כי אין מדובר בהקמה של מוצבים חדשים, אלא בפעילות מבצעית בשטח שמלווה בהיערכות לוגיסטית מתאימה לכוחות הפועלים בגזרה.

בצה"ל חוזרים ומדגישים כי ההיערכות למערכה נעשתה מתוך הנחה כי מדובר בלחימה ממושכת. לדבריהם, לישראל ולשותפתה האמריקנית קיימים מלאים מספקים בכלל התחומים, כולל אמצעים המיוצרים בתעשיות הביטחוניות בישראל