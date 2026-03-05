יורשו של השאה קורא לעולם: "הכירו בי כשליט איראן הלגיטימי"

רזא פהלווי, בנו הבכור ויורש שושלת השאה האיראנית, החי בגולה מחוץ לאיראן, פרסם סרטון חדש לתומכיו באיראן ובעולם, ושיגר קריאה מהדהדת אל מנהיגי המערב, כאשר קרא להם להכיר ב'מועצת המעבר' תחת הנהגתו, כגורם השלטון הלגיטימי של איראן, ולקבוע שמשטר האייתולות איבד כל סמכות לשלוט.

יורש העצר הגולה פתח את דבריו, וקבע כי כל ניסיון של המשטר האיראני למנות מחליף לחמינאי, הוא חסר משמעות: "כפי שהדגשתי בהודעתי בעקבות מותו של חמינאי, כל ניסיון למנות לו יורש נדון לכישלון מראש. מי שייבחר, בין אם זה מוג'תבא או חסן, יהיה חסר לגיטימיות ושותף לעבר המוכתם בדם של משטר זה ושל מנהיגיו הפושעים, חומייני וחמינאי".

פהלווי הודיע מיד אחרי זה כי כל גורם שיבוא מתוך המשטר, לא תהיה כל לגיטימיות להנהיג: "למשטר הרפובליקה האסלאמית הקורס אין כל לגיטימיות שהיא. החלופה הלגיטימית היחידה למשטר זה היא 'מועצת המעבר', שאת מסגרתה העברתי אליכם באמצעות "מדריך שלב החירום" של פרויקט שגשוג איראן, ומרכיביה יוצגו בהדרגה".

הוא המשיך וקרא: "לכל פקידי הרפובליקה האסלאמית, בעבר ובהווה, שידיהם אינן מגואלות בדמו של הלאום: כבדו את רצון העם. מסרו את השלטון לאלתר ובדרכי שלום; הכריזו על הצטרפותכם ל"מהפכת האריה והשמש" של האומה האיראנית, וקחו חלק במעבר היציב והבטוח של איראן לממשלה שתיבחר בבחירות לאומיות".

כאשר לבסוף, הכריז פהלווי כי הדרך היחידה להתקדם, היא להכיר בשלטון המעבר תחתיו, אותו הציע להוביל כבר מאז המחאות ובטח המפגינים בינואר: "לקהילה הבינלאומית אני אומר: עמדו לצד העם האיראני. הכריזו על הרפובליקה האסלאמית כבלתי לגיטימית, והכירו במועצת המעבר הזמנית בהנהגתי כמייצגת של רצון האומה".