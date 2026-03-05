אחרי התקיפה האיראנית: סער שוחח עם שר החוץ של אזרבייג'ן

שעות אחרי פיצוץ הכטב"מ האיראני בשדה התעופה, שר החוץ של אזרבייג'ן ג'ייהון ביירמוב שוחח עם שר החוץ הישראלי גדעון סער, שגינה את המתקפה ואמר כי "המשטר האיראני הוא מטורף וחסר רסן"

שר החוץ גדעון סער שוחח היום (חמישי) עם שר החוץ של אזרבייג'ן, ג'ייהון ביירמוב - זאת בעקבות המתקפה של איראן על ארצו הבוקר.

בהודעה של סער לאחר השיחה, השר הישראלי אמר כי "גיניתי את התוקפנות הגלויה והמכוונת של איראן נגד אזרבייג׳ן. תוקפנות זאת נגדה ונגד מדינות אחרות באזור הינה בלתי קבילה לחלוטין ומוכיחה שוב, כי המשטר האיראני הוא מטורף וחסר רסן".

סער הוסיף והבהיר כי "‏ישראל נחושה להמשיך במבצע הצבאי עד להשגת תכליתו".

כאמור, הבוקר דווח כי כטב"מ איראני התפוצץ סמוך לשעה התעופה באזרבייגן, כשבמקום נוצרה שריפת ענק. עוד נאמר כי שני בני אדם נפצעו באירוע.