ארה"ב מתאבלת: חייל נוסף נפל במערכה נגד איראן

הבית הלבן ומשרד המלחמה האמריקאי הודיע לפני זמן קצר כי חייל אמריקני נוסף, שנפצע בתקרית פגיעת הכטב"מ האיראני במפקדת הצי החמישי, מת מפצעיו. מניין ההרוגים האמריקאי במערכה הגיע כעת ל-7 חיילים.

מהבית הלבן נמסר: "האומה מכבדת את גבורת האמריקאים האמיצים, שקיבלו עליהם את הקריאה והיעוד להגן, ללא היסוס על ארה"ב ואזרחיה, שחוזרים כעת הביתה אל מנוחתם האחרונה, שהאל יברך את כוחות ארה"ב".

ממפקדת סנטקום, המנהלת את הלחימה במזרח התיכון, פרסמה גם היא הודעה מטעמה: "אמש, איש שירות נוסף מת כתוצאה מפציעות שספג במהלך מטח התקיפה הראשוני של איראן ב-1 במרץ, כתוצאה מפגיעה נגד כוחות אמריקאים בשטח ערב הסעודית".

ממזכיר המלחמה, פיט הגסת', נמסר: "הם היו גיבורים, כל אחד מהם, שבעה במספר, הסיפורים שלהם יסופרו, הם ייזכרו".