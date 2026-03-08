הישג ענק: רז הרשקו זכתה במדליית זהב באוסטריה

רז הרשקו רשמה היום (ראשון) הישג נוסף בקריירה כאשר זכתה במדליית הזהב בתחרות הגרנד פרי בג'ודו שנערכה באוסטריה, בקטגוריית המשקל מעל 78 ק"ג.



סגנית האלופה האולימפית מפריז המשיכה להפגין יכולת גבוהה לאורך היום והעפילה לקרב הגמר לאחר שגברה על מספר יריבות חזקות.



בקרב הגמר פגשה הרשקו את הברזילאית ג'ובנה סנטוס. לאורך הקרב שלטה הרשקו במהלכים והצליחה לגרום ליריבתה לצבור עונשים. 22 שניות לסיום הקרב הצליחה הרשקו להכניע את סנטוס ולהבטיח את הניצחון.

הזכייה באוסטריה מעניקה להרשקו מדליית זהב רביעית ברציפות בסבב הגרנד פרי, וממשיכה את התקופה המרשימה שלה בזירה הבינלאומית. הג'ודוקא הישראלית נחשבת לאחת הספורטאיות הבולטות בעולם בקטגוריית המשקל הכבד, והישגה הנוכחי מחזק את מעמדה בצמרת העולמית.