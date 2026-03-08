תביעת ענק: הימרו על חיסול חמינאי, ונעקצו ב-54 מיליון דולר

מאות מהמרים שחזו במדויק את חיסול מנהיג איראן תובעים 54 מיליון דולר מאתר ההימורים ש"עקץ" אותם ברגע האחרון

בעולם שבו הכל הופך להימור, נדמה שגם גורלם של צוררי ישראל הוא כלי למשחק עבור חלק מהאנשים, אבל כעת מתברר שגם כשמנצחים – לא תמיד מקבלים את הכסף.

תביעה ייצוגית דרמטית הוגשה נגד אתר ההימורים "קאלשי" (Kalshi), לאחר שהחברה סירבה לשלם זכיות בסך עצום של 54 מיליון דולר למהמרים שחזו נכונה את מועד חיסולו של מנהיג איראן, עלי חמינאי.

על פי הדיווח בכלכליסט, האתר ביטל את ההימורים ברגע שהתקבל האישור הרשמי על מות האייתוללה, בטענה שמדיניות החברה אוסרת על תשלום זכיות במקרי מוות. המהמרים ההמומים, שחלקם רשמו רווחים של מאות אלפי דולרים "על הראש" של חמינאי, טוענים כי המדיניות הזו הוסתרה מהם באותיות הקטנות ומדובר בהונאה צרכנית.

"אנשים במזרח התיכון בודקים באתר אם לישון במקלט"

הפרשייה הזו חושפת צד אפל ומדהים של המלחמה הנוכחית. מתברר ששוק ההימורים על אירועי המלחמה זינק למאות מיליוני דולרים. מנכ"ל אתר ההימורים "פולימרקט" סיפר לאחרונה על מקרה מצמרר: "פונים אלי אנשים מהמזרח התיכון ואומרים שהם מסתכלים באתר כדי להחליט אם ללכת לישון במקלט. זו הצעת ערך שלא הייתה קיימת בעבר".

אך לצד הנתונים ה"יבשים", עולה גם חשד למידע פנים. ניתוחים הראו כי יום לפני תחילת המתקפה על איראן, חלה קפיצה חריגה בהימורים על מועד הפתיחה באש – מה שמעלה את החשד שמישהו ידע משהו שהציבור עדיין לא ידע.

בעוד שהאתרים טוענים כי הם מספקים "מידע חיזוי עתידי" שעוזר לאנשים להבין את המציאות, המבקרים טוענים שמדובר בספסרות בדם ובאירועים טרגיים. כעת, בית המשפט יצטרך להכריע: האם מהמרים שחגגו את חיסול האייתוללה יראו את הכסף, או שאתר ההימורים יצליח להתחמק מתשלום בחסות "המוסר" והאותיות הקטנות?