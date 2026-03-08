ירון אברהם מתפוצץ: "תפסיקו לדבר על זה כבר"

בעוד רבים מדברים על "אסטרטגיית יציאה", עיתונאי חדשות 12 ירון אברהם קורא בשידור שלא לעצור: "למה לחשוב על הסיום כרגע? יש פה נשיא אמריקני נחוש אפילו יותר מהצמרת הישראלית

שבוע ויום לאחר תחילת המערכה הישירה מול איראן, ובזמן שבמסדרונות השלטון ובאולפנים כבר נשמעים הקולות המבקשים לסרטט את "אסטרטגיית היציאה", עיתונאי חדשות 12 ירון אברהם יוצא בקריאה נחרצת: בואו לא נתבלבל.

"צמד המילים שהפך לפופולרי בקרב לא מעט אנשים הוא אסטרטגיית היציאה. איך מסיימים?", תהה אברהם והשיב מיד: "ואני שואל – למה אנחנו חושבים על הסיום כרגע? כלומר, צריך לחשוב, אבל צריך להתרכז במה שאנחנו עושים עכשיו ובמה שעוד נעשה".

"נשיא אמריקני נחוש יותר מהצמרת הישראלית"

לטענת אברהם, התנאים הנוכחיים הם חסרי תקדים ומאפשרים לישראל הישגים אסטרטגיים שעד לא מזמן נראו כחלום רחוק. הוא מצביע על שלושה עמודי תווך: חוסן העורף, הגיבוי הציבורי והתמיכה המוחלטת מהבית הלבן.

"תראו את הנתונים", אמר אברהם, "יש עורף מאוד מאוד חזק וגיבוי גדול מאוד מהציבור הישראלי, ויש נשיא אמריקני סופר נחוש. יותר נחוש, אולי, אפילו מהצמרת הישראלית. אז למה לעצור?".

"הזדמנות שלא תחזור: לפרק להם את הצורה"

אברהם מזכיר כי המשטר האיראני מאיים להשמיד את מדינת ישראל כבר למעלה מ-15 שנה, וכעת נוצר חלון הזדמנויות היסטורי לשנות את פני המזרח התיכון. "יש פה הזדמנות שלא תחזור. אנחנו צריכים להתרכז עכשיו באיך מפרקים לו את הצורה – את התשתיות, את הגרעין, את הטילים הבליסטיים, את המוטיבציה".

בסיום דבריו, התייחס אברהם ליעד השאפתני ביותר – הפלת שלטון האייתוללות: "וכן, זו לא בושה לשאוף להחלפת המשטר. יכול להיות שנשיג את זה, יכול להיות שלא, אבל אפשר להציב את זה כיעד. זה נראה רחוק, אבל כמו שאומרים בכירים ישראלים – זה יכול לקרות בבת אחת. אז חשוב לתכנן את היציאה, אני לא אומר שלא, אבל קודם כדאי מאוד להתרכז במה שעושים עכשיו. בואו לא נתבלבל".