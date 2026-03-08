חיפשו שקט בנגב ומצאו אזעקה: הלילה הלבן של אוראל צברי ואשתו

הקומיקאי אוראל צברי ואשתו סיון תם, שנודדים מתחילת המלחמה בהיעדר מיגון בביתם, החליטו להדרים בסוף השבוע לקיבוץ משאבי שדה בתקווה ללילה שקט מאזעקות. המציאות, כרגיל, עלתה על כל תסריט: "הייתה אזעקה, הבאנו את הנאחס"

מאז פרצה המלחמה, חייהם של אוראל צברי וסיון תם הפכו למסע נדודים יצירתי. השניים, שמתגוררים בבית ללא ממ"ד או מקלט נגיש, נאלצו לעזוב את מעונם מהיום הראשון ולחפש פתרונות זמניים במקומות שונים בארץ. לאחר חודשים של מתח, הם קיוו למצוא מעט נחמה בקיבוץ משאבי שדה שבנגב, שנחשב לאזור שקט יחסית מסירנות.

אלא שלגורל (או ל"נאחס", כפי שצברי הגדיר זאת) היו תוכניות אחרות. במהלך השבת, דווקא כשהם רחוקים מהמרכז, נשמעה אזעקה בקיבוץ שהקפיצה את המשפחה הצעירה למיגון.

בסטורי שהעלה צברי לחשבון האינסטגרם שלו, נראה הקומיקאי כשהוא מחזיק את בנם בן השנה, אדם, ומנסה לשמור על מורל גבוה למרות הסיטואציה המלחיצה. "והייתההההה אזעקה... הבאנו את הנאחס", כתב בצירוף אימוג'ים צוחקים, כשהוא משתף את עוקביו ברגע הלילי הלא מתוכנן.

צילום: מתוך חשבון האינסטגרם של אוראל צברי

ההתמודדות עם תינוק בן שנה בתוך הרעש המאיים של הסירנות היא אתגר לא פשוט לאף הורה, אך צברי ותם בחרו, כדרכם, להסתכל על המצב דרך משקפי ההומור. למרות האזעקה המפתיעה, השניים ממשיכים להפגין אופטימיות ולשתף בקשיים ובצחוק שמלווים את חיי המשפחה תחת אש.