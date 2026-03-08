מבזקים
בזמן שהגיש את התוכנית, קיבל שרון גל שיחה מהבן שנמצא בשירות קרבי. צפו ברגע שבו המגיש הבכיר שם את האקטואליה בצד והזכיר לכולנו שמעל הכל – הוא קודם כל אבא של חייל

י"ט אדר התשפ"ו
מרגש: המגיש ענה בשידור חי לבנו הלוחם. צפו
אולפן i24News צילום: i24News

באמצע הדיונים הסוערים על המערכה באיראן ובלבנון, הגיע רגע אחד שזיקק את המציאות הישראלית של כולנו: מגיש i24News שרון גל, היה בעיצומו של שידור חי בערוץ i24NEWS, כשלפתע מכשיר הטלפון שלו צלצל. על הצג: בנו, לוחם הנמצא בעיצומו של שירות קרבי מאתגר.

גל לא היסס, ובאקט של אבהות שריגשה את הצופים והגולשים, עצר את שטף התוכנית וענה לשיחה בשידור חי, רק כדי לשמוע את קולו של הבן ולוודא שהכל בסדר. במציאות שבה אלפי הורים מחכים לסימן חיים מהחזית, הרגע הזה הפך מהר מאוד לוויראלי והזכיר שגם מאחורי חליפות המגישים, דופק לב של אבא דואג.

