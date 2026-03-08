דרמה בבג"ץ: תיק הפצ"רית עובר לפרקליט המדינה

היועמ"שית של משרד המשפטים קוטיק הודיעה לבג"ץ כי גלי בהרב מיארה ואנשיה מנועים מלטפל בתיק הפצ"רית ולכן פרליט המדינה יעסוק בחקירה

תיק החקירה בפרשת הפצ"רית יועבר לטיפולו של פרקליט המדינה, כך הודיעה היום (ראשון) היועצת המשפטית למשרד המשפטים, עו"ד קוטיק, במענה לבג"ץ. בהתאם להחלטה, היועמ"שית ואנשי לשכתה יישארו מנועים מלעסוק בתיק.

בחוות הדעת שהגישה קוטיק לבית המשפט נקבע כי לפי המידע הקיים, מעורבותו של פרקליט המדינה עמית אייסמן בליווי עבודת צוות הבדיקה בפרקליטות הצבאית, שתפקידו היה לבחון את מקור הדלף של הסרטון בפרשה, הייתה מצומצמת. בהתאם לכך, ובהיעדר מניעות בעניינו, נקבע כי הוא הגורם הבכיר במערכת שאליו ניתן להעביר את חומרי החקירה לצורך בחינתם וקבלת החלטות בהמשך ההליך.

עוד ציינה קוטיק כי חוות הדעת תימסר לבית המשפט גם במעטפה סגורה, כדי שלא לפגוע או להשפיע על הליכי החקירה המתנהלים בפרשת שדה תימן. לצד זאת, יוגשו לבית המשפט גם עיקרי חוות הדעת באופן גלוי.

חוות הדעת עצמה גובשה מבלי שקוטיק נחשפה לחומרי החקירה, והיא נשענת על תמצית עובדתית שהועברה אליה על ידי משטרת ישראל. במסגרת בחינת המידע שנמסר לה, בחנה קוטיק את מידת המעורבות של הגורמים השונים שליוו את צוות הבדיקה בפרקליטות הצבאית.

ביחס ליועצת המשפטית לממשלה נקבע כי אנשי לשכתה ליוו את צוות הבדיקה בפרקליטות הצבאית, שתפקידו היה לבחון את מקור דלף המידע. במסגרת זו חלק מהגורמים מטעמה כבר מסרו עדות במשטרה, ואף עשויים להידרש למסור עדות נוספת בהמשך ההליך ככל שיתנהל.

בשל כך קבעה קוטיק כי קיים חשש לניגוד עניינים, ולכן המניעות שנקבעה בעניינה של היועצת המשפטית לממשלה ובעניין אנשי לשכתה נותרת על כנה.

עוד צוין בחוות הדעת כי ככל שיחול שינוי בהנחות שעליהן התבססה ההערכה בנוגע לליווי החקירה על ידי פרקליט המדינה, ניתן יהיה לשוב ולבחון את הדברים באופן קונקרטי בהמשך ההליך.