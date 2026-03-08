המספר נחשף: זה מספר הנפגעים מתחילת מבצע "שאגת הארי"

מגן דוד אדום פרסם הערב (ראשון) סיכום נתונים מתחילת מבצע "שאגת הארי". על פי הנתונים, צוותי מד״א העניקו טיפול רפואי ל-687 בני אדם ברחבי הארץ מאז תחילת הלחימה.
מתוך כלל הנפגעים, 147 נפגעו מירי הטילים לעבר ישראל. בין הנפגעים עשרה בני אדם שנהרגו, שלושה פצועים במצב קשה, שבעה במצב בינוני ו-127 פצועים במצב קל.
עוד עולה מהנתונים כי 456 בני אדם נפצעו בדרכם למרחב המוגן בזמן האזעקות. בנוסף, שמונה בני אדם נפצעו בתאונות דרכים לאחר שעצרו בצד הדרך במהלך האזעקות, ו-76 בני אדם לקו בהתקפי חרדה.
במקביל עדכן מד״א כי היום (ראשון) משעות הבוקר ועד 20:30 צוותי הארגון העניקו טיפול רפואי ל-41 בני אדם נוספים, בהם שבעה שנפצעו מחלקי יירוט, מתוכם פצוע אחד במצב קשה, אחד במצב בינוני וחמישה במצב קל. 34 בני אדם נוספים נפצעו בדרכם למרחב המוגן או לקו בחרדה.
