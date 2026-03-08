כשליש מהישראלים שבו ארצה במסגרת מבצע כנפי הארי

רשות שדות התעופה מפרסמת נתונים חדשים על מבצע החזרת הישראלים הבייתה במסגרת מבצע כנפי הארי. המבצע כלל החזרת הנוסעים דרך מעברי הגבול היבשתיים ודרך טיסות החילוץ בנתב"ג

כ-שליש מהישראלים ששהו בחו״ל ערב המלחמה שבו לישראל. מאז תחילת מבצע שאגת הארי, ישראלים רבים נותרו בחו"ל לאחר ששמי ישראל נסגרו ובעקבות כך טיסותיהם בוטלו עד להודעה חדשה.

בשל המצב החל משרד התחבורה לבנות את תוכנית החזרה לישראלים- בתחילה דרך מעברי הגבול היבשתיים, והחל מליל רביעי משרד התחבורה יחד עם רשות שדות התעופה וחברות התעופה, החל במבצע כנפי הארי להוצאת טיסות החילוץ. על פי הנתונים מיום חמישי ועד שבת 5-7.3 נחתנו בנתב"ג 90 טיסות עליהם היו כ-15 אלף נוסעים. היום (ראשון) צפויות לנחות עוד כ43 טיסות.

טיסות החילוץ הן במקביל להחזרת הישראלים דך המעברים היבשתיים בגין (טאבה), רבין (ערבה), נהר הירדן ואלנבי, דרכם נכנסו לישראל 20,443 נוסעים ויצאו מישראל 26,419 נוסעים. בסה"כ עברו במעברי הגבול 46,862 נוסעים.

ברשות שדות התעופה מבקשים להדגיש לציבור הנוסעים היוצאים , כי יש להגיע שעתיים לפני הטיסה לקומת הקרקע (נחיתות -קומה G) שער 03.