כוכב פאודה תוקף: "כמה אפשר לשמוח על הרס טהרן?"

כוכב הסדרות "פאודה" ו"הטבח", עלא דקה, עורר סערה ברשת לאחר שפרסם פוסט נוקב המבקר את הלך הרוח הציבורי בישראל אל מול המראות מאיראן. "כמה ריקנות יש במקום הזה שהוא מתמלא כל כך מהרס במקומות רחוקים בעולם?", תהה השחקן

שחקן המוערך עלא דקה ("פאודה", "פמת"א"), המוכר כמי שאינו חושש להשמיע קול ביקורתי, העלה היום (ראשון) פוסט טעון לחשבון הפייסבוק שלו, בו יצא נגד גילויי השמחה שנשמעו בישראל בעקבות הדיווחים על ההרס בבירה האיראנית טהרן במהלך המלחמה.

בפוסט, שצבר תגובות רבות תוך זמן קצר, כתב דקה: "כמה אפשר לשמוח על השמדת טהרן? כמה ריקנות יש במקום הזה שהוא מתמלא כל כך מהרס במקומות רחוקים בעולם? מה זאת החולניות הזאת?".

דקה המשיך ותקף את מה שהוא מגדיר כיישור קו עיוור עם הנרטיב המלחמתי: "אף אחד בשום מקום לא מטיל ספק, לא אומר שום דבר, כולם נצמדים למנהיג העליון", דבריו אלו פורשו על ידי גולשים רבים כביקורת נוקבת על הקונצנזוס הישראלי ועל היעדר קולות המערערים על המדיניות הצבאית והשלכותיה ההומניטריות.

בעוד שחלק מהגולשים הביעו תמיכה בדבריו וראו בהם קריאה לאנושיות בתוך הכאוס, אחרים תקפו את השחקן בחריפות.