ראש הממשלה סופד לנופלים בלבנון: "צער כבד, תנחומים למשפחות"

ראש הממשלה נתניהו פרסם הודעת משותפת עם רעייתו שרה, בה הביעו צער ואבל על נפילתם של שני לוחמי הנדסה בירי טילי נ"ט על ידי חיזבאללה.

בהודעה מסרו: "רעייתי ואני, יחד עם כל אזרחי ישראל, משתתפים בצערן הכבד ומוסרים את תנחומינו למשפחותיהם של שני לוחמי הנדסה קרבית, רס״ל מאהר ח׳טאר ולוחם נוסף ששמו טרם הותר לפרסום, שנפלו בקרב בדרום לבנון, מאהר ז"ל, לוחם אמיץ מהעדה הדרוזית, היווה דוגמה והשראה לצעירים מהיישוב מג'דל שמס שמתגייסים לשורות צה"ל - מגמה שהולכת וגדלה בשנים האחרונות, שהיא ביטוי לברית הנצח בינינו".

בנוסף נמסר כי: "מאהר ז"ל והלוחם הנוסף שנפל לחמו בגבורה כדי להגן על יישובינו ועל אזרחינו מול ארגון הטרור חיזבאללה. אנו מרכינים ראש על נפילתם ומחויבים להגנה על גבולנו הצפוני מול כל איום".