לא מה שחשבו | בישראל מעריכים: זה הזמן שהמלחמה תימשך

כשמונה ימים אחרי פתיחת מלחמת 'שאגת הארי', בישראל מבינים כי ההערכות הראשוניות על אורכה של המלחמה היו לא מדוייקות. כעת מתפרסמת הערכה חדשה

המערכה מול איראן עולה שלב, ונראה כי היא רחוקה מסיום: בעוד שבדרג המדיני והביטחוני נערכים להמשך לחימה עצימה, עמית סגל חשף הערב במהדורה המרכזית כי בישראל נערכים כעת לפרק זמן של לפחות עוד חמישה שבועות של לחימה ישירה מול טהראן. ההערכה הזו מקבלת משנה תוקף מדבריו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שהבהיר היום בהערכת מצב כי מדובר ב"מלחמת דורנו" וכי על הציבור להתכונן לשהייה ממושכת במצב חירום.

"כמה זמן שזה ייקח – זה ייקח"

במהלך ביקור במפקדת פיקוד העורף, הדגיש הרמטכ"ל את חשיבות אורך הרוח הנדרש מהציבור הישראלי לנוכח המערכה המתפתחת. "ישראל נמצאת כבר שנתיים במצב של חירום מתמשך, אנחנו צריכים כרגע בעיקר לגלות התמדה ואורך רוח", הצהיר רב-אלוף זמיר.

הוא הוסיף מסר ברור לגבי משך הזמן שצפויים אזרחי ישראל לשהות תחת איום: "זה ייקח עוד זמן רב, לזה אתם צריכים להיות מוכנים, וכמה זמן שזה ייקח, זה ייקח. מי שינצח זה עם שיגלה נחישות והתמדה".

מלחמה על העתיד

לדברי הרמטכ"ל, משך הלחימה נגזר מגודל המשימה ומהצורך להבטיח ביטחון ארוך טווח: "זאת מלחמת דורינו, זאת מלחמה קריטית, זאת מלחמה גורלית. המלחמה הזאת תקבע את עתידנו וביטחונינו פה לעוד שנים ארוכות".

זמיר פנה לאזרחים וביקש להמשיך ולהישמע להנחיות מצילות החיים, מתוך הבנה שהחוסן של העורף הוא שמאפשר לצבא את מרחב הפעולה הנדרש להשגת היעדים מול "התמנון האיראני".