הכי קל שיש: מתכון לארוחת צהריים בשרית ב-20 דקות ובסיר אחד

בימים של מתיחות ביטחונית וילדים שנמצאים בבית, המטבח הופך לעיתים לעוד זירה של לחץ. אנחנו מחפשים אוכל שיחמם את הלב, אבל בלי להשאיר הר של כלים בכיור. המתכון הזה הוא הסוד לארוחה מנחמת שכולם אוהבים, כשהכל מתבשל יחד באותו הסיר – הבשר, הפחמימה והרוטב.

מה צריך?

לקציצות: 500 גרם בשר טחון, חצי כוס פירורי לחם, ביצה אחת, כפית כמון, מלח ופלפל (אפשר להוסיף פטרוזיליה קצוצה למי שאוהב).

לאורז: 2 כוסות אורז לבן (שטוף היטב), 4 כוסות מים רותחים.

לרוטב: בצל אחד קצוץ, 2 כפות רסק עגבניות, כף פפריקה מתוקה, 3 כפות שמן.

איך מכינים?

הקציצות: מערבבים את כל חומרי הקציצות ויוצרים כדורים קטנים ואחידים. הבסיס: בסיר רחב ושטוח (סוטאז'), מטגנים את הבצל בשמן עד להזהבה. מוסיפים את רסק העגבניות והפפריקה ומערבבים כדקה לפתיחת טעמים. האיחוד: מוסיפים את האורז לסיר ומערבבים היטב כך שכל הגרגרים ייצבעו באדום. מסדרים מעל האורז את הקציצות בצורה אחידה. הבישול: יוצקים בזהירות את המים הרותחים מדפנות הסיר. מביאים לרתיחה, מנמיכים ללהבה קטנה ומכסים היטב. הסיום: מבשלים כ-20 דקות עד שהמים נספגים לגמרי. מכבים את האש ומשאירים את הסיר מכוסה ל-5 דקות נוספות של "מנוחה".

טיפ קטן: כדי שהקציצות יצאו רכות במיוחד, אפשר להוסיף לתערובת הבשר 2 כפות מים או שמן לפני הלישה.