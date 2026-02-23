"פרשת הפצ"רית סוגרת על גלי בהרב מיארה"

חבר הכנסת מהליכוד טוען כי גלי בהרב-מיארה מנהלת קרב בלימה: "פרשת הפצ"רית סוגרת עליה, היא יודעת שהיא לא תסיים את הקדנציה"

חבר הכנסת משה סעדה (הליכוד) תקף הבוקר (שני) בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה. בראיון שהעניק לאלי ציפורי ברדיו 'גלי ישראל', התייחס סעדה להתנהלותה של היועמ"שית סביב ישיבות הממשלה והקבינט, וטען כי ימיה בתפקיד ספורים.

"אי אפשר לבחור מתי נוח להגיע"

סעדה מתח ביקורת על נוכחותה של בהרב-מיארה בדיוני הממשלה האחרונים: "זו חוצפה שאין כדוגמתה", אמר חבר הכנסת. "בבוקר היא סירבה להיכנס לישיבת הממשלה לאחר שהביאה את החבר שלה, ובערב הגיעה לישיבת הקבינט כאילו לא קרה דבר. אי אפשר לבחור מתי נוח להגיע. ההתנהלות הזו הזויה וחצופה".

סוף הדרך בלשכת היועמ"שית?

לדברי סעדה, התנהלותה של היועמ"שית נובעת מלחץ שבו היא מצויה בעקבות ההתפתחויות האחרונות במערכת המשפטית והצבאית. "אם יש משהו שאפשר לומר לזכותה - היא מבינה שהיא מנהלת קרב בלימה", טען סעדה.

הוא הוסיף וקשר בין עתידה המקצועי של היועמ"שית לבין הפרשיות האחרונות שעלו לכותרות: "פרשת הפצ"רית סוגרת עליה, והיא יודעת שהיא לא תסיים את הקדנציה כיועצת המשפטית לממשלה".