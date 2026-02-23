דו"ח נציבת קבילות החיילים לשנת 2025 מציין עלייה בקבילות משרתי הקבע וירידה במילואים, עם דגש על פערים בזכויות ובתנאי שירות

נציבת קבילות החיילים, תא"ל, מיל' רחלי טבת ויזל, הגישה היום (שני) לשר הביטחון, ישראל כ"ץ ולוועדת החוץ והביטחון של הכנסת את הדו"ח השנתי לשנת 2025. הדו"ח מסכם למעלה משנתיים של לחימה עצימה ומציג מגמות רוחביות הנוגעות למשרתי החובה, הקבע, המילואים והמיועדים לשירות ביטחון.

על פי הנתונים, בשנת 2025 הוגשו לנציבות 6,621 קבילות, נתון דומה לשנת 2024 שבה הוגשו 6,777 קבילות . 52% מהקבילות שבוררו נמצאו מוצדקות, ומתוכן כ-18% תוקנו כבר במהלך הבירור. הפילוח מלמד כי 3,134 קבילות הוגשו על ידי חיילי חובה, 965 על ידי משרתי קבע, 1,269 על ידי חיילי מילואים ו-847 על ידי מלש"בים .

עלייה חדה בקבילות אנשי הקבע

הממצא הבולט בדו"ח הוא עלייה של כ-40% במספר הקבילות שהגישו משרתי הקבע. 58% מהקבילות שהגישו אנשי הקבע נמצאו מוצדקות . בין הנושאים המרכזיים שעלו: פערים ועדכונים שגויים ברישומת האישית, פגיעה בזכויות שכר, חוסר שקיפות מצד גורמי משאבי אנוש ואי יישום מלא של פקודות ומדיניות.

לדברי הנציבה, העלייה במספר הקבילות מהווה איתות המחייב בחינה ופעולה, בדגש על שמירה על זכויות המשרתים ועל בניית אמון בין הצבא למשרתיו.

מילואים: ירידה לעומת 2024 אך היקף גבוה ביחס לשנים שלפני המלחמה

בקרב משרתי המילואים נרשמה ירידה מסוימת במספר הקבילות לעומת שנת 2024, אולם היקפן נותר גבוה בהשוואה לשנים שקדמו ללחימה. הקבילות עסקו בין היתר בהתנהלות חריגה של מפקדים, שחרור משירות ללא אישורים מתאימים, טעויות ברישום ימי מילואים ואי תשלום במועד .

פיקוד ומנהיגות: 35% מהנושאים

כ-35% מנושאי הקבילות עסקו בהיבטי פיקוד ומנהיגות, שיעור דומה לשנה הקודמת . בין המקרים שתוארו בדו"ח: אלימות פיזית ומילולית כלפי חיילים, התבטאויות גזעניות, שימוש בנהגים למשימות אישיות של מפקדים, אי מענה למצוקה נפשית של פקודים ואי מימוש זכויות רפואיות.

במספר מקרים הועבר הטיפול למשטרה הצבאית החוקרת או ננקטו צעדים משמעתיים, לרבות נזיפות והערות שתויקו בתיקים האישיים של המפקדים.

זכויות הפרט, שכר ורישומת

74% מהקבילות בתחום מנהל ורישומת נמצאו מוצדקות, ו-53% מהקבילות בנושאי תשלומים ותנאי שירות לפרט נמצאו מוצדקות . מהדו"ח עולה כי רבות מהקבילות אינן נוגעות למדיניות עצמה אלא ליישומה בשטח.

בין הדוגמאות: עיכובים בעדכון מינויים, טעויות ברישום תפקידים שהשפיעו על שכר, חיוב חיילים בהחזרים כספיים שלא כדין, ועיכובים בהליכי סיווג ביטחוני שהובילו לשינוי שיבוץ.

תנאי מחיה ותשתיות

הדו"ח מתייחס גם לליקויים בתשתיות ובתנאי מחיה בבסיסים שונים, לרבות תקלות מים וחשמל, מערכות מיזוג תקולות, בעיות תברואה, מזון באיכות ירודה ומחסור באמצעי מיגון במקרים חריגים . בחלק מהמקרים עודכנו גורמי הפיקוד הרלוונטיים וננקטו צעדים לשיפור.

שירותי רפואה ובריאות הנפש

בנוגע לשירותי הרפואה צוין כי לצד מהלכי שיפור, הוגשו קבילות על מענה רפואי לקוי. באחד המקרים תועד פגם משמעותי בטיפול רפואי שהוביל להחלטה על העברת רופא מתפקידו .

בנוסף, דווח על זמני המתנה ממושכים לבדיקות גורמי בריאות הנפש למלש"בים, לעיתים למשך חודשים רבים. הנושא הובא לטיפול גורמי המקצוע הרלוונטיים בצה"ל .

הדו"ח לשנת 2025 מציג תמונת מצב רחבה של סוגיות מערכתיות לצד מקרים פרטניים, ומדגיש את הצורך בטיפול מתמשך בזכויות המשרתים ובשיפור תהליכי היישום והפיקוח בצה"ל.