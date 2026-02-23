יאיר לפיד למגישה הישראלית: "אני אוהב אותך"

לפיד: "מסוכן להכניס את טורקיה וקטאר לעזה, נכניס את מצרים"

ראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד, פנה בסרטון למגישת רשת 13: "אני אוהב אותך, תתעלמי מהם"

המתקפות על העיתונאית לוסי אהריש והמצור שהתקיים בפתח דלתה אמש ממשיכים לעורר הדים במערכת הפוליטית. לאחר שאהריש נשאה מונולוג חריף נגד האלימות והבריונות המופנית כלפיה, הגיע תורו של ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, להתייצב לצידה במסר אישי ויוצא דופן.

"זז רגע מהיחסים המקובלים"

בסרטון קצר שפרסם לפיד, הוא בחר להניח בצד את הריחוק המקצועי המתבקש בין פוליטיקאי לאשת תקשורת: "לוסי, אני זז רגע מהיחסים המקובלים בין עיתונאים לבין פוליטיקאים", פתח לפיד את דבריו.

לפיד המשיך במסר של תמיכה רגשית וחיזוק: "רק רוצה להגיד לך שאני אוהב אותך ואני סומך עלייך".

"לא ראויים להתייחסות"

בהתייחסו למפגינים שהגיעו עד לפתח ביתה של אהריש ועימם התעמת בעלה, צחי הלוי, קרא לפיד למגישת "שיחת היום" שלא להתרגש מהפרובוקציות: "תתעלמי מהם באמת, אלו אנשים שלא ראויים להתייחסות".