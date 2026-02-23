האצבע על ההדק: טראמפ שוקל לתקוף מטרות באיראן בימים הקרובים

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל תקיפה אמריקנית מוגבלת באיראן כבר בימים הקרובים, במטרה ללחוץ עליה לוותר על תוכנית הגרעין, כך דווח בניו יורק טיימס

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל אפשרות תקיפה אמריקנית מוגבלת כבר בימים הקרובים כדי לאלץ אותה לוותר על הגרעין . כך דווח היום (שני) בניו יורק טיימס האמריקאי על בסיס שיחות עם גורמים המעורים בדיונים הפנימיים בממשל.

על פי הדיווח, טראמפ הבהיר ליועציו כי אם הדיפלומטיה או תקיפה ממוקדת ראשונית לא יביאו לשינוי בעמדת טהרן, הוא עשוי לשקול בחודשים הקרובים מהלך צבאי רחב יותר, שנועד להביא להחלשת הנהגת המדינה.

נציגים אמריקנים ואיראנים צפויים להיפגש ביום חמישי הקרוב בז'נבה, בניסיון להגיע להבנות שימנעו עימות צבאי. עם זאת, במקביל למגעים המדיניים, בארצות הברית נערכים לתרחישים צבאיים אפשריים.

בין היעדים שנשקלים לתקיפה, מפקדות משמרות המהפכה, מתקני גרעין ואתרים הקשורים לתוכנית הטילים הבליסטיים של איראן. לפי הגורמים, הנשיא טרם קיבל החלטה סופית, אך נוטה לבחון מהלך שיבהיר להנהגה בטהרן כי עליה להסכים לדרישה האמריקנית להפסקת ההעשרה.

בממשל נבחנת גם הצעה חלופית, שלפיה תותר לאיראן העשרה מצומצמת מאוד של אורניום לצורכי מחקר רפואי בלבד, בפיקוח בינלאומי. לא ברור אם מי מהצדדים יסכים למתווה כזה.

מהבית הלבן נמסר כי אין בכוונתם להתייחס לשיקולי הנשיא. דוברת הממשל ציינה כי רק טראמפ יודע מה בכוונתו לעשות.