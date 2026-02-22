בסיוע אמריקאי: חוסל ראש קרטל הסמים המסוכן ביותר בעולם

במימון ובדחיפה אמריקאית: נמסיו אוסגוארה סרוואנטס, ראש קרטל הסמים המסוכן ביותר במסיקו חוסל, ראש הקרטל חוסל אחרי מרדף שכלל שימוש ברקטות נגד מטוסים

דרמה בינלאומית במקסיקו: גורמי ביטחון רשמיים במדינה אישרו כי אמש (ראשון) נמסיו אוסגוארה סרוואנטס, הידוע בכינויו "אל מנצ'ו", חוסל במהלך מבצע צבאי מורכב במדינת חליסקו.

אל מנצ'ו עמד בראש "קרטל חליסקו הדור החדש" (CJNG), שנחשב לארגון הפשיעה האלים והחזק ביותר במקסיקו כיום.

המצוד שהפך לשדה קרב

המבצע, שהתקיים בעיירה טאפאלפה שבדרום-מערב המדינה, תוכנן במטרה לעצור את ראש הקרטל, אך התפתח במהירות לקרב יריות עקוב מדם. על פי הודעת משרד ההגנה המקסיקני, חיילים שהגיעו למקום ספגו אש כבדה מצד חברי הקרטל.

במהלך חילופי האש נהרגו ארבעה מאבטחים של "אל מנצ'ו", ושלושה נוספים נפצעו אנושות ומתו מאוחר יותר מפצעיהם – ביניהם גם מנהיג הארגון עצמו. במהלך המבצע נתפסו כלי נשק רבים ורכבים ממוגנים, כולל משגרי רקטות בעלי יכולת להפיל כלי טיס ולחדור שריון.

כאוס ברחובות גוואדלחרה

חיסולו של "אל מנצ'ו" עורר תגובה אלימה מיידית מצד חברי הקרטל. בעיר גוואדלחרה – אחת הערים המרכזיות במדינה ואחת המארחות הצפויות של משחקי המונדיאל – נרשמו מחזות קשים. תושבים דיווחו על הצתת מכוניות וחסימת כבישים ראשיים על ידי חמושים.

מושל המדינה, פבלו למוס נבארו, פרסם הודעה דחופה ברשת X (טוויטר לשעבר) בה קרא לתושבים להישאר בבתיהם ולהימנע מנסיעה בצירים המרכזיים בשל העימותים. בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות נראו נוסעים בנמל התעופה של גוואדלחרה נסים בבהלה ומסתתרים מאחורי דלפקי הכרטיסים עם הישמע קולות הירי והסירנות.

הלחץ האמריקני נשא פרי?

החיסול מגיע על רקע לחץ כבד שהפעיל ממשל טראמפ על מקסיקו להגביר את המלחמה בארגוני הסמים. ארצות הברית, שרואה בקרטל חליסקו ארגון טרור האחראי להצפת המדינה בפנטניל, קוקאין והרואין, הציעה בעבר פרס של 15 מיליון דולר עבור מידע שיוביל לתפיסתו של "אל מנצ'ו". על פי הודעת הרשויות, המודיעין האמריקני אף סייע באספקת מידע קריטי להצלחת המבצע.

כעת, במערכת הביטחון המקסיקנית נערכים ל"מלחמות ירושה" בתוך הארגון ולניסיונות נקמה מצד אנשיו של סרוואנטס, שעשויים לערער עוד יותר את היציבות הביטחונית באזור.