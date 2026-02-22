איום ישיר על ישראל: "ניפטר מכם"

ברקע המתיחות מול ארצות הברית לאיראן, וברקע ההיערכות לתקיפה אמריקאית, איום חדש על ישראל: "ניפטר מהאוייב הישראלי"

בזמן שהמתיחות באזור מגיעה לנקודת רתיחה וברקע הדיווחים על אפשרות לתקיפה אמריקנית באיראן, מנהיג החות'ים בתימן, עבד אל-מלכ בדר א-דין אל-חות'י, משגר איום חריף המבהיר כי תימן לא תישאר מחוץ למשוואה במקרה של עימות ישיר מול טהראן.

בנאום שנשא לאחרונה, התייחס אל-חות'י לאפשרות של הסלמה צבאית רחבה וסימן את ישראל כמטרה המרכזית. "לאומה אין ברירה אלא להתעמת עם האויב הישראלי ולשאוף להיפטר ממנו", הצהיר מנהיג המורדים, תוך שהוא מגייס את הרטוריקה הדתית-לאומית כדי להצדיק מתקפה עתידית.

האיום החות'י מגיע על רקע ההערכות כי במקרה של תקיפה אמריקנית על אדמת איראן, "ציר ההתנגדות" – הכולל את חיזבאללה, המיליציות בעיראק והחות'ים בתימן – יופעל במלוא עוצמתו נגד מטרות ישראליות ואמריקניות ברחבי המזרח התיכון.

דבריו של אל-חות'י מחזקים את החשש כי תימן, שהוכיחה בעבר יכולות שיגור כטב"מים וטילים ארוכי טווח לעבר ישראל, מתכוונת להסלים את מעורבותה במידה והלחץ על פטרוניתה, איראן, יגבר.