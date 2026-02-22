רומז לפצצה גרעינית? חבר הכנסת באמירה שערורייתית

חבר ועדת חוץ וביטחון עורר סערה היום לאחר שרמז לשימוש בנשק גרעיני: "לנו יש מפעל טקסטיל"

חבר ועדת חוץ וביטחון מטעם הליכוד ניסים ואטורי, עורר הערב (ראשון) סערה לאחר שאמר בראיון ל"זירת החדשות" כי: "אף אחד לא רוצה לנסות אותנו, אם נרגיש מאוימים עד כדי איום קיומי, ישראל תשתמש בנשק שלא השתמשה בו עד היום.

להם יש שטיחים פרסים - לנו יש מפעל טקסטיל".



מוקדם יותר היום, השליח המיוחד של ארצות הברית למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, התייחס למשא ומתן של ארה"ב מול איראן, וטען: "האיראנים העשירו אורניום ברמה גבוהה הרבה יותר מאשר רמה אזרחית, מעל 60%, הם כנראה במרחק שבוע מלהחזיק בחומר לייצור נשק גרעיני".

