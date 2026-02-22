בית"ר תחזור למרוץ? הפועל באר שבע נעצרה אחרי חודש

בית"ר תתקרב? מוליכת הטבלה הפועל באר שבע סימה בתיקו 1:1 מול הפועל חיפה, ואיבדה נקודות לראשונה אחרי חמישה משחקים

בית"ר תתקרב? מוליכת הטבלה הפועל באר שבע סימה הערב (ראשון) בתיקו 1:1 מול הפועל חיפה, ואיבדה נקודות לראשונה מעל חודש מול 13,552 אוהדים בטרנר. בית"ר שתתארח מחר אצל מכבי נתניה, תחזור למסלול האליפות?

קינגס קנגוואה העלה את הדרומים ליתרון בדקה ה-23, אלון תורג'מן השווה שתי דקות מאוחר יותר. מוחמד כנעאן, נפצע בדקה ה-90 אחרי שהפועל באר שבע סיימה את מכסת החילופים והותיר את קבוצתו בעשרה שחקנים לתוספת הזמן לשבע דקות. הפועל ב"ש עם 55 נקודות, שבע נקודות מעל בית"ר ירושלים שתוכל מחר להוריד את הפער לארבע נקודות.

