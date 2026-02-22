שבוע אחרי המהומות בבני ברק: נעצר חשוד נוסף בהפיכת הניידת

שבוע אחרי המהומות בבני ברק נעצר חשוד בהפיכת הניידת, החשוד נער בן 15, תושב בני ברק. הועבר לחקירה והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו

בלשי תחנת בני ברק–רמת גן עצרו היום (ראשון) חשוד נוסף במעורבות בהפיכת הניידת, במהומות בבני ברק.

החשוד החדש שנעצר הוא נער בן 15, תושב בני ברק. הוא הועבר לחקירה בחשד לעבירות חמורות של חבלה במזיד ברכב, השתתפות בהתקהלות אסורה, קשירת קשר לביצוע פשע והפרעה לתנועה בציר ציבורי. בתום חקירתו הוא נכלא, ומחר בבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט לנוער בבת ים.

הארכת מעצר לחשוד המרכזי

במקביל למעצר החדש, חלה התפתחות גם בגזרת החשוד הראשון בפרשה. כזכור, ביום חמישי האחרון עצרה המשטרה צעיר בן 19, תושב ביתר עילית, בחשד שהיה דמות מרכזית בהפיכת הניידת. היום התקיים דיון בעניינו, ובית המשפט החליט להאריך את מעצרו עד ליום רביעי הקרוב (25/2).

כזכור, לאחר שמתפרעים רדפו אחרי שתי חיילות, התחילו התפרעויות בעיר, במהלכן נהפכה ניידת משטרה ואופנוע משטרתי נשרף עם תפילין וסידור שהיו עליו. מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל תמשיך לפעול בנחישות וביד קשה נגד כל ניסיון לפגוע בשוטרים, בניידות המשטרה וברכוש ציבורי, ותמצה את הדין עם המעורבים בהפרות סדר ובאלימות מכל סוג"