הפרקליטות החליטה להסיר את הכפפות ולחשוף היום (ראשון) את מה שבאמת נאמר בחדר הסגור, בדיון הדרמטי של היועץ המשפטי לממשלה מיולי 2016. לאחר שבית המשפט פרסם ציטוטים חלקיים שלטענת התביעה יצרו תמונה מטעה כאילו היועמ"ש ניסה לבלום את חקירת המתנות של נתניהו , נחשף כעת התמליל המורחב שמציג עימות חריף בין היועמ"ש לחוקרי המשטרה.

התמליל מגלה כי היועמ"ש רתח כשגילה שהחוקרים סוטים מהמנדט שנתן להם ומתעסקים בפרשת אודליה כרמון הישנה. "על מה אישרתי לחקור בנושא הזה? 2000; בחירות 2009 - זיוף ומימון כפול; והקרחון - מתנות בסכומים מאד גדולים לב.נ", אמר היועמ"ש והטיח בצוות: "אתם עכשיו מתחילים בדיקה אחרת לגמרי, בדיוק על דברים שלא אישרתי".

במהלך הדיון, היועמ"ש הבהיר כי הוא מחפש שחיתות מערכתית עצומה, והביע חוסר שביעות רצון מהתמקדות בפריטים קטנים. "עם כל הכבוד לסיגרים, שמפניה, חליפה – זו לא התעשייה שאנו חושדים שאולי יש", הוא הבהיר לנוכחים. הוא אף הוסיף בחריפות: "אני לא מתלהב מזה שלוקח שמפניה, סיגרים או חליפה – זה לא טוב, אבל על דברים כאלה מלפני 10 שנים אני לא פותח בחקירה פלילית מול רוה"מ".

למרות הביקורת הנוקבת על צוות החקירה, התמליל מפריך את הטענה שהיועמ"ש סגר את התיק. כשאחת המשתתפות אמרה "האמירה 'הקרחון קרס'", היועמ"ש קטע אותה מיד: "זה לא מה שאני אומר. צריך למצות עם א.ה. (ארי הרו) את הדברים. יכול להיות שהוא לא נותן הכל. מקל וגזר".



בהמשך, כשאחד החוקרים התעקש שחייבים להמשיך לבדוק כי הדברים "תמיד יישארו באוויר", חתם היועמ"ש את הוויכוח במשפט קצר וברור: "אני לא נגד לבדוק". מיד לאחר מכן, הוא אף אישר לזמן לעדות אנשים הקשורים לאיש העסקים רון לאודר.