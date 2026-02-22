הזמרת הישראלית הודיעה: כל ההופעות מבוטלות

הזמרת האהובה מבטלת את כל הופעותיה המתוכננות לחודשים הקרובים. ההחלטה התקבלה בעקבות פרוצדורה רפואית שעברה

מעריציה של חוה אלברשטיין יאלצו להמתין: הזמרת הוותיקה והמוערכת בת ה-79 מבטלת את כל הופעותיה המתוכננות לחודשים הקרובים. על פי הדיווח של גיל משעלי באתר 'מאקו', ההחלטה התקבלה בעקבות פרוצדורה רפואית שעברה אלברשטיין, לאחריה ביקשה להחלים בנחת ולא לקחת סיכונים מיותרים, מה שהוביל להסרת כל התאריכים מלוח ההופעות עד עונת הקיץ.

רשימת הביטולים המלאה

פסק הזמן שנוטלת אלברשטיין משפיע על שורה ארוכה של מופעים ברחבי הארץ שתוכננו לחודשים הקרובים:

פברואר: פסטיבל ג'אז בים האדום באילת (20.2).

מרץ: גבעת ברנר (7.3) והיכל אמנויות הבמה בהרצליה (20.3).

אפריל: תיאטרון ירושלים – אולם שרובר (15.4).

מאי: היכל אמנויות הבמה בהרצליה (1.5), היכל התרבות מודיעין (14.5) ואמפי שוני בבנימינה (22.5).

יוני: אולם המופעים בגבעת ברנר (12.6).

נכון לעכשיו, ההופעה המתוכננת ליולי הקרוב בהיכל התיאטרון בקריית מוצקין צפויה להתקיים כמתוכנן, בתקווה שעד אז מצבה הבריאותי יאפשר את חזרתה לבמה.

הודעות ביטול וזיכויים

המופע בהרצליה, שידע כבר מספר דחיות מינואר למרץ ולאחר מכן למאי, בוטל כעת סופית במסגרת ההחלטה על פסק הזמן. רוכשי הכרטיסים לכלל המופעים שבוטלו קיבלו הודעה רשמית על כך, ובמקביל נמסר כי יינתן זיכוי כספי מלא לכל מחזיקי הכרטיסים.