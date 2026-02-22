בג"ץ ליועמ"שית משרד המשפטים: עדכני מי יטפל בתיק הפצ"רית

"אין מקום לעכב עוד את ההליך"

"אין מקום לעכב עוד את ההליך"

בג"ץ הורה היום (ראשון) ליועצת המשפטית למשרד המשפטים, עו"ד יעל קוטיק, לעדכן עד לתחילת שבוע הבא מיהו לשיטתה הגורם המתאים בפרקליטות שאליו ניתן להעביר את חומרי החקירה בפרשת הפצ"רית, לצורך קבלת החלטה בהמשך ההליך. נההחלטה ניתנה על ידי השופטת דפנה ברק-ארז.

בעתירה נטען כי ב-3 בפברואר 2026 הודיעה המשטרה על סיום חקירת ההדלפה, וכי לא נמצאה תשתית ראייתית למעורבות גורמים שאינם מהפרקליטות הצבאית. לטענת העותרים, עם סיום החקירה הוסרה המניעות שנקבעה בפסק הדין בעניין בוארון, אשר הגבילה את היועצת המשפטית לממשלה לשלב הליווי והפיקוח על החקירה בלבד.



עוד נטען כי עו"ד קוטיק סירבה לערוך בחינה מחודשת של הסדר ניגוד העניינים של היועצת המשפטית לממשלה, והתנתה זאת בקבלת חומרי חקירה מהמשטרה. לשיטת התנועה, אין לה סמכות חוקית לקבל חומרים אלה, מאחר שאינה משמשת כתובעת לפי חוק סדר הדין הפלילי.

במסגרת העתירה הועלו גם טענות באשר להתנהלותה של עו"ד קוטיק, בין היתר על רקע פרסומים בדבר קשרים אישיים בינה לבין שר המשפטים.





בית המשפט קבע לוח זמנים של שבוע ימים לעדכון בדבר זהות הגורם שאליו יועברו חומרי החקירה בפרקליטות. בהתאם להחלטה, על היועצת המשפטית למשרד המשפטים למסור את עמדתה עד לתחילת חודש מרץ.



כאמור בתחילת החודש ויותר משלושה חודשים אחרי התפוצצות פרשת הפצ"רית, המשטרה הודיעה על סיום החקירה, אבל נתקלת במבוכה, כשאין לה כתובת להעביר את החומרים להחלטה לגבי העמדה לדין. לפי ההודעה, המפכ"ל בחן סוגיות עקרוניות הנוגעות לחקירה וקיבל מצוות החקירה את ההסברים הנדרשים