משרד החוץ באזהרה חמורה: "יש להימנע מנסיעות לא חיוניות"

"עד להודעה חדשה לא מומלץ להגיע, אלא אם מדובר בצורך חיוני": במשרד החוץ קוראים לישראלים "לנקוט משנה זהירות" ומשנים את ההנחיות באופן מיידי

במשרד החוץ פרסמו אזהרה אמש (ראשון) לישראלים השוהים במקסיקו, וקראו להם "לנקוט משנה זהירות" במדינת חליסקו שבמקסיקו.

בהודעה נכתב כי "עד להודעה חדשה לא מומלץ להגיע לאזורי שדות התעופה בגוודלחרה ובפוארטו ויארטה, אלא אם מדובר בצורך חיוני ומתואם מול חברת התעופה והרשויות המקומיות". עוד צוין כי "יש להימנע מנסיעות לא חיוניות במדינת חליסקו".

מדובר, בין היתר, באזורי שדות התעופה בערים גוודלחרה ו-פוארטו ויארטה.

הרקע לאזהרה מגיע על רקע חיסולו של נמסיו אוסגוארה סרוואנטס, המכונה "אל מנצ'ו", שעמד בראש קרטל "חליסקו הדור החדש". על פי גורמי ביטחון רשמיים במדינה, הוא חוסל במהלך מבצע צבאי בעיירה טאפאלפה. לפי הודעת משרד ההגנה המקסיקני, הכוחות שניסו לעצור אותו נתקלו באש כבדה, והמבצע התפתח לחילופי ירי שבסיומם נהרגו כמה מאנשיו, ובהם גם מנהיג הארגון.





המבצע, שהתקיים בעיירה טאפאלפה שבדרום-מערב המדינה, תוכנן במטרה לעצור את ראש הקרטל, אך התפתח במהירות לקרב יריות עקוב מדם. על פי הודעת משרד ההגנה המקסיקני, חיילים שהגיעו למקום ספגו אש כבדה מצד חברי הקרטל.

במהלך חילופי האש נהרגו ארבעה מאבטחים של "אל מנצ'ו", ושלושה נוספים נפצעו אנושות ומתו מאוחר יותר מפצעיהם – ביניהם גם מנהיג הארגון עצמו. במהלך המבצע נתפסו כלי נשק רבים ורכבים ממוגנים, כולל משגרי רקטות בעלי יכולת להפיל כלי טיס ולחדור שריון.

חיסולו של "אל מנצ'ו" עורר תגובה אלימה מיידית מצד חברי הקרטל. בעיר גוואדלחרה – אחת הערים המרכזיות במדינה ואחת המארחות הצפויות של משחקי המונדיאל – נרשמו מחזות קשים. תושבים דיווחו על הצתת מכוניות וחסימת כבישים ראשיים על ידי חמושים