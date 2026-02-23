ההצעה המפתיעה של צחי הלוי למרדכי דוד

לאחר המצור הלילי על ביתו ועל בית זוגתו, מגישת ערוץ 13 לוסי אהריש, השחקן צחי הלוי שובר שתיקה. בראיון לאברי גלעד ויאיר שרקי, שיחזר הלוי את רגעי האימה כשהוא מרדים את בנו בן ה-5 וקבוצה של כ-15 גברים עומדת מחוץ לדלת הבית, מקללת ומאיימת.

"לא יצליחו להשתיק אותנו"

הלוי הבהיר כי למרות הפרובוקציה, הוא לא מתכוון להיגרר לאלימות: "אם הכוונה שלהם להשתיק אותנו - זה לא יקרה. הם לא מפחידים, הם בעיקר עושים המון רעש. הוא רצה עימות פיזי, אמרתי לו שהוא לא שווה את זה והעימות הזה לא יקרה".

הלוי הפנה אצבע מאשימה למקבלי ההחלטות וטען כי הבעיה היא היעדר הגינוי "מלמעלה", וציין כי המצב הנוכחי מסוכן: "הבעיה היא שבסוף מישהו יאבד את הסבלנות וזה ייגמר בעימות פיזי, או שמישהו יקבל השראה מחבורת הבריונים הכלומניקים האלה ויעשה מעשה".

מה הקפיץ את הפיוז?

בתשובה לשאלה על ה"אינשאללה" שחתם את המונולוג של אהריש ועורר את זעמו של מרדכי דוד, השיב הלוי: "אני בא מבית מרוקאי ומצרי, יש אחוז לא מבוטל של אזרחים ישראלים יהודים ששמעו ערבית בבית, אז באמת ה'אינשאללה' זה מה שהקפיץ לכולם את הפיוז?". הוא הדגיש כי לוסי מקבלת תמיכה דווקא ממשפחות חטופים ושכולות שנמצאות בלב הטראומה.

ההצעה של הלוי: "בואו לעזה"

בסיום דבריו, פנה הלוי בהצעה ישירה ומפתיעה למרדכי דוד ולחבריו שהגיעו להפגין בפתח דירתו, כשהוא משווה אותם לחבריו ליחידת המילואים "שמשון" שמתנדבים בגיל 50 ומעלה: "אלה 15 כלומניקים, אבל בסופו של דבר הם גברים שעולים לפתח הדלת של הדירה שלנו עם ילד בבית ומאיימים, צועקים ומפחידים. הם כולם נראו לי מספיק בריאים, אז אני מזמין אותם לבוא, להתנדב איתנו. יש שם מלא מבנים, אומנם ממולכדים וגם צריך לשאת משקל. מקווה שהם יכולים לעמוד בזה, שם הם יוכלו לדפוק את כל האגרסיות".