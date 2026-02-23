מדאיג: אבדיה חזר לשחק ונפצע אחרי דקה

העמיס על עצמו יותר מדי? אבדיה תפס את גבו אחרי דקת משחק, וירד מהפרקט. עדיין לא ברורה חומרת הפציעה

חודש וחצי אחרי הפציעה המקורית ושבוע אחרי האולסטאר, דני אבדיה נפצע הלילה (בין ראשון לשני). הכוכב תפס את גבו אחרי דקת משחק וירד מהמגרש.

הכוכב נפצע לראשונה ב-11 בינואר ומאז החמיץ עשרה משחקים. לפני הפציעה, הישראלי לא הפסיד משחק אחד. במשחק עצמו פורטלנד טרייל בלייזרס, ניצחו בלי אבדיה 77:92 את פיניקיס סאנס. הטריילד בלייזרס עם 28 ניצחונות מול 30 הפסדים, עלו למקום התשיעי במערב.

נותרו עוד 24 משחקים עד לסוף העונה, פורטלנד בסבירות גבוהה הבטיחו את המקום בפלייאין (רחוקים שישה משחקים מהמקום ה-11) , אך גם לא יגיעו כנראה ישירות לפליאוף (רחוקים שבעה משחקים מהמקום השישי). כדי לזכות בתארים האישים של העונה, אבדיה יכול להפסיד עד 17 משחקים, כלומר נותרו לו עוד שישה משחקים אותם הוא יכול לפספס.