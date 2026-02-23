תיעוד: צה"ל השמיד מנהרה אימתנית ברצועת עזה

כוחות חטיבה 7, בפיקוד אוגדת עזה (143), השלימו את פעילותם הממושכת במרחב רפיח לטיהור מרחב "הקו הצהוב". הסיום מגיע לאחר כשלושה חודשים של פעילות עצימה ורציפה בשטח רצועת עזה, במהלכה פעלו הכוחות לפירוק תשתיות הטרור של חמאס.

חיסול מחבלים והשמדת מנהרות

במהלך הפעילות, הלוחמים בשיתוף עם יחידת יהל"ם חיסלו עשרות מחבלים ששהו בתוך תוואים תת-קרקעיים במרחב. הכוחות השמידו מאות תשתיות טרור, וביניהן תוואי תת-קרקעי משמעותי באורך של כקילומטר. בתוך המנהרה נמצאו חדרי שהייה מאובזרים ואמצעי לחימה רבים ששימשו את המחבלים.

דובר צה"ל

סגירת מעגל כואבת

רגע משמעותי במהלך הפעילות נרשם כאשר הכוחות איתרו והשמידו את אחד מפירי התוואי בו נפל לוחם צמ״ה במילואים, רס״ר (מיל') אפי (יונה אפרים) פלדבאום ז"ל, ב-28 באוקטובר 2025. השמדת הפיר מהווה סגירת מעגל צבאית וערכית עבור הכוחות שפעלו בגזרה.

בצה"ל מבהירים כי למרות השלמת המשימה הספציפית, המוכנות נמשכת: "כוחות צה״ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש וימשיכו לפעול לטיהור מרחב הקו הצהוב ולהסרת כל איום מיידי".