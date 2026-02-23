ביה"מ פסק את דינה של קרול פסלר שהפקירה למוות את רפאל אדנה

בית המשפט נתן את גזר הדין בעניינה של קרול פסלר, שהורשעה בעבירת הפקרה לאחר תאונה בפרשה שבה נהרג רפאל אדנה בן ה-4 בשנת 2023 בנתניה. על פי הכרעת הדין, לנאשמת לא יוחסה אחריות לגרימת התאונה עצמה, אלא לעבירת ההפקרה לאחר הפגיעה

בית המשפט גזר היום (שני) שנת מאסר בפועל על קרול פסלר, בת 82, שהורשעה בהפקרה לאחר תאונה שבה נהרג רפאל אדנה בן ה-4 בשנת 2023. בנוסף נגזרו עליה מאסר על תנאי, שלילת רישיון נהיגה לצמיתות ופיצוי בסך 25 אלף שקלים למשפחה.

האם שמחה אדנה הגיבה בבכי לאחר מתן גזר הדין ואמרה: "העונש הוא בדיחה. מה זה שנה בפועל?".

השופט טל פרי ציין בגזר הדין כי חובתו להכריע על בסיס הראיות שהובאו בפניו. לדבריו, בכתב האישום לא יוחסה לנאשמת אחריות לגרימת התאונה עצמה, אלא לעבירת ההפקרה. עוד אמר כי מדובר בעבירה חמורה שהעונש המקסימלי בגינה עומד על שבע שנות מאסר, והוסיף כי מצבה הבריאותי של הנאשמת יציב לגילה.

המקרה אירע במאי 2023 בשדרות בן גוריון בנתניה. על פי בית המשפט רפאל וסבו חצו את הכביש במקום שאינו מיועד לחצייה, ומשכך לא יוחסה לנאשמת אחריות לגרימת התאונה עצמה, אלא לעבירת ההפקרה בלבד. רפאל נפצע באורח אנוש ופונה לבית החולים, שם נקבע מותו. יום לאחר מכן אותר הרכב ובשלב מאוחר יותר הוגש כתב אישום נגד פסלר בעבירת הפקרה לאחר תאונה.



בגזר הדין נקבע כי הנאשמת הייתה מודעת לפגיעה, בין היתר משום שפנס רכבה נשבר ומראת הצד השמאלית נעקרה לחלוטין, אך למרות זאת המשיכה בנסיעה מבלי לעצור או להזעיק עזרה.



במהלך ההליך המשפטי דרשה הפרקליטות לגזור על פסלר שלוש שנות מאסר. הוריו של רפאל, זיו ושמחה אדנה, הביעו לאורך הדיונים הסתייגות מהחלטת התביעה שלא לייחס לנאשמת אחריות לגרימת התאונה. הם טענו כי יש לבחון גם את חלקה של בתה של פסלר, היידי פסלר, וטענו כי האם נטלה על עצמה את האחריות. בעקבות הפרשה התקיימו מחאות של בני הקהילה האתיופית.