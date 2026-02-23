איראן מבהירה: "אין דבר כזה תקיפה מוגבלת, לא ניכנע לאיומים"

דובר משרד החוץ האיראני התייחס להיערכות האמריקנית לתקיפה והזהיר כי "אין דבר כזה תקיפה מוגבלת. כל מעשה תוקפנות ייחשב כמעשה תוקפנות, נקודה"

איום נוסף: על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת והדיווחים על היערכות לתקיפה אמריקנית, דובר משרד החוץ האיראני, איסמעיל בקאאי, התייחס לאיומים של ארה"ב והבהיר כי כל תקיפה תזכה לתגובה מצד טהרן.

"אני סבור שאין דבר כזה תקיפה מוגבלת" אמר בקאאי בהצהרה לתקשורת המקומית. "כל מעשה תוקפנות ייחשב כמעשה תוקפנות, נקודה".

לדבריו "כל מדינה תגיב למעשה כזה כחלק מזכותה הטבעית להגנה עצמית - ובאופן עוצמתי. וזה מה שאנחנו נעשה. אם זה יוביל למלחמה - אלה הלוחמים שלנו שיגיבו. הכוחות הצבאיים שלנו ערוכים בעיניים פקוחות 24 שעות ביממה להגן על קיומה של איראן".

עוד התייחס להמשך המשא ומתן מול ארה"ב, שצפוי להתחדש ביום חמישי הקרוב. "כפי שאמרנו תמיד - לא ניכנע לאיומים. בזמן שאנחנו נמצאים בחדר המו"מ - דווקא אז הכוחות הצבאיים שלנו יהיו דרוכים וערניים יותר להתפתחויות" טען. "ברור למדי שהחלק המרכזי בהסכם כזה יהיה הסרת הסנקציות, שחייבת להתבצע בידי ארה"ב. ומן הצד השני, יהיו צעדים ברורים מצד איראן שיבטיחו שתוכנית הגרעין שלה לעולם לא תהפוך לתוכנית צבאית".