קובי אוז מפתיע: "לא אצביע לה; לא סובל אותו"

עימות חריף ויוצא דופן נרשם ברשתות החברתיות בין שניים מהקולות הבולטים במוזיקה ובתרבות הישראלית. הראפר יואב אליאסי ("הצל") תקף את קובי אוז על כך ששיבח את פעילותה של חברת הכנסת נעמה לזימי (העבודה-מרצ), ואוז, מצדו, פרסם תגובה נוקבת ומפורטת שלא חסכה בביקורת על התנהלותו של אליאסי.

"הצל" נגד אוז: "מקטין את האחים שלך"

במונולוג נוקב, פנה אוז ישירות לאליאסי: "אני אולי מתוקי אבל אתה אדם מריר, עם כל הכוח שיש לך אתה מקטין את האחים שלך. כדאי לפריפריה, כדאי למזרחים ולמוחלשים שיהיו להם נציגים בכל מיני מפלגות, את מי זה משרת שכל המזרחים יהיו במפלגת השלטון?".

הקרב על הדיור הציבורי וגבעת עמל

אוז בחר להעלות לסדר היום סוגיות חברתיות בוערות שלטענתו נזנחו על ידי הממשלה והתומכים בה: "הממשלה הזאת ביטלה את חוק הדיור הציבורי, שאנשים בעיירות הפיתוח יכלו לקנות בהנחה את דירת השיכון שהמדינה שיכנה את ההורים שלהם. מי נלחם בזה מול כל המזרחים בעלי ההון הכלכלי והפוליטי - אנשים חזקים כמוך? נעמה לזימי. אתה היית צריך לכתוב על זה שיר".

הוא המשיך והזכיר את פינוי תושבי גבעת עמל: "מי עמדה למען תושבי גבעת עמל שבעלי הון גירשו אותם כמו כלבים בזמן שמקושרים מהצד השני יושבים על דירות פאר ואותם לא פינו? נעמה לזימי ואולי כמה מש"ס. אתה היית צריך להפגין איתה כתף אל כתף".

"לא סובל את יאיר גולן, אבל מכבד לוחמים"

למרות התמיכה בלזימי, אוז הבהיר כי אין מדובר בתמיכה פוליטית במפלגתה: "אני לא אצביע ללזימי - לא סובל את יאיר גולן כמו שלא סבלתי אף פעם את אהוד ברק - אבל אני חושב שחשוב שנכבד את הלוחמים החברתיים באשר הם".

לסייום, חתם אוז במסר לאליאסי ולפרופסורים המבקרים את המזרחים מהצד השני: "מי שרוצה למשמע את המזרחים זה הפרופ' שכתב כאן".