4 ישראלים נעצרו לאחר שתכננו לבצע פיגוע ירי בכרמיאל

השב"כ והמשטרה סיכלו חוליה של מספר תושבי הצפון שתכננה לבצע פיגוע ירי בכרמיאל, כשבחקירה עלה כי הם התאמנו וקיבלו הדרכות לביצוע הפיגוע נגד חיילים. היום יוגשו נגדם כתבי אישום

הותר לפרסום: ארבעה אזרחים ישראלים תושבי הצפון - אחמד סרחאן בן ה-19, מוחמד חליל בן ה-18, ועוד שני קטינים נוספים - נעצרו לחקירה בחשד לקידום פעילות ביטחונית. בתום החקירה, הבוקר (שני) יוגשו כנגד הארבעה כתבי אישום על ידי פרקליטות מחוז חיפה.

(צילום: דוברות המשטרה)

המעצר התבצע בפעילות משותפת של שירות הביטחון הכללי ויל״פ גליל במשטרת מחוז צפון. במסגרת חקירתם עלה כי המעורבים קשרו קשר לצורך כוונה לבצע פיגוע ירי בעיר כרמיאל כנגד חיילים - כשחלקם אף התאמנו וקיבלו הדרכות לצורך מימוש הפיגוע.

החשודים התאמנו לביצוע הפיגוע צילום: דוברות המשטרה

בשב"כ אמרו כי "חקירת האירוע חשפה פעילות חמורה בה היו מעורבים תושבי הגליל, אזרחי מדינת ישראל, אשר קשרו קשר במטרה לממש פעילות ביטחונית חמורה נגד כוחות הביטחון".

עוד נמסר כי "שב"כ ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות שיש בה כדי לסכן את ביטחון המדינה ואזרחיה, וימשיכו לפעול בנחישות לאיתור וסיכול של פעילות מעין זו".