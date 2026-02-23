ביהמ"ש דחה את בקשת בן גביר: רפ"ק רינת סבן תקודם לאלתר

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לעכב את קידומה של רפ"ק רינת סבן לדרגת סגן ניצב, והורה לאשר את המינוי באופן מיידי

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה היום (שני) את בקשת השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, לעכב את קידומה של רפ"ק רינת סבן לדרגת סגן ניצב, והורה לאשר את המינוי באופן מיידי.

השופט דוד גדעוני הדגיש בהחלטתו כי "הגשת ערעור, ובענייננו הודעה על כוונה להגיש ערעור, אין בה כשלעצמה כדי לעכב את ביצועו של פסק דין", וקבע כי השר לא הראה שסיכויי הערעור טובים.

עוד ציין כי קידומה של סבן "מעוכב מזה למעלה מעשרה חודשים", וכי עיכוב נוסף "עלול להעצים את החשש לפגיעה באינטרס הציבורי שבעצמאות המשטרה ואת החשש ליצירת אפקט מרתיע על גורמי החקירה".

בהתייחס לטענות בדבר התאמתה לתפקיד, כתב השופט כי השר עצמו אישר בעבר את מינויה של סבן לתפקיד עוזרת ראש אח"מ בדרגת סנ"צ "בלא כל הסתייגות", והוסיף כי המפכ"ל הביע עמדה שהיא ממלאת את תפקידה בהצלחה.

בסיכום קבע בית המשפט: "נוכח כל האמור לעיל, הבקשה לעיכוב ביצוע נדחית".

בן גביר מסר בתגובה כי "טענת בית המשפט המחוזי כי לשר אסור לשקול את מעורבותה של סבן בחקירות לא חוקיות של לשכת ראש הממשלה היא בעצמה שיקולים זרים, ומלמדת שכל פסק הדין מושתת על שיקולים זרים".