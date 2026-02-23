כוכבת "השטן לובשת פראדה" חוגגת: 10 עובדות על הלהיט הקולנועי

מזל טוב לאמילי בלאנט שחוגגת היום (שני) יום הולדת. התפקיד שלה כעוזרת האישית הלחוצה (אמילי) ב"השטן לובשת פראדה" (2006) היה הפריצה הגדולה שלה, ולמרות שהיא לא הייתה הדמות הראשית, היא גנבה את ההצגה בכל סצנה.

לכבוד יום הולדתה של הכוכבת, הכנו עבורכם 10 עובדות מרתקות שלא הכרתם על הסרט שהפך לקאלט, ובעוד כחודשיים וחצי יחזור לבתי הקולנוע בסרט המשך.

האודישן המקורי: אמילי בלאנט בכלל נבחנה לתפקיד כשהיא לבושה בג'ינס וטי-שירט כי היא מיהרה לטיסה. הבמאי כל כך אהב אותה, שהוא ביקש ממנה להיבחן שוב, אבל הפעם "להיראות קצת יותר אופנתית".

המבטא הבריטי: במקור, הדמות של אמילי הייתה אמורה להיות אמריקאית. בלאנט שכנעה את ההפקה שדמות בריטית תישמע הרבה יותר "חריפה" ומתנשאת, וזה עבד מושלם.

מריל סטריפ והקול השקט: כולם ציפו שמריל סטריפ (מירנדה פריסטלי) תצעק ותשתולל. במקום זאת, היא בחרה לדבר בלחישה סמכותית. היא קיבלה השראה לקול הזה מקלינט איסטווד, שתמיד היה השקט ביותר בחדר וגרם לכולם להקשיב לו בריכוז.

שיא בתקציב התלבושות: זהו אחד הסרטים עם התלבושות היקרות בהיסטוריה. התקציב המקור הוקצה ל-100 אלף דולר, אבל בפועל נעשה שימוש בבגדים ואביזרים בשווי של מעל מיליון דולר (רובם הושאלו ממעצבי על שפחדו להרגיז את עורכת "ווג", אנה וינטור).

ההקרבה של אן הת'אוויי: אן הת'אוויי (אנדי) לא הייתה הבחירה הראשונה. האולפנים רצו מאוד את רייצ'ל מקאדמס, שסירבה לתפקיד שלוש פעמים כי רצתה לקחת הפסקה מסרטי מיינסטרים.

האביזר של מריל: את התיק המפורסם של מירנדה פריסטלי עיצבה פראדה במיוחד עבור הסרט. מריל סטריפ החליטה לתרום את כל התלבושות שלה מהסרט למכירה פומבית לצדקה לאחר הצילומים.

סטנלי טוצ'י וקשר משפחתי: סטנלי טוצ'י (נייג'ל) הכיר את אמילי בלאנט על הסט. בזכות ההיכרות הזו, הוא הכיר מאוחר יותר את אחותה של אמילי, פליסיטי, והשניים נשואים היום. אז כן, נייג'ל ואמילי הם גיסים בחיים האמיתיים!

סצנת ה"סלייד": הסצנה שבה מירנדה זורקת את המעיל שלה על השולחן של אנדי הייתה סיוט לצילום. מריל הייתה צריכה לעשות את זה עשרות פעמים עד שהמעיל נחת בדיוק בזווית הנכונה בלי ליפול מהשולחן.

ההשראה האמיתית: הסרט מבוסס על ספרה של לורן וייסברגר, שהייתה העוזרת האישית של אנה וינטור (עורכת "ווג" האמריקאי). וינטור הגיעה להקרנת הבכורה של הסרט כשהיא לבושה, ניחשתם נכון, בפראדה.