מחווה ליבגניה דודינה בסינמטק תל אביב

סינמטק תל אביב יקיים מחווה מיוחדת לשחקנית יבגניה דודינה, מהדמויות הבולטות והמשפיעות בתיאטרון, בקולנוע ובטלוויזיה בישראל. המחווה תיערך במסגרת אירועי יום וחודש האישה הבינלאומי ובתוך תכנית "מבט נשי 2026" – מסגרת שנתית שמוקדשת ליצירה קולנועית של נשים ועל נשים, בישראל ובעולם.

התכנית תתקיים בין 4.3.26 ל־18.3.26 ותשלב הקרנות בכורה וטרום בכורה, קלאסיקות על־זמניות, מפגשי אמן ושיחות עם יוצרות ויוצרים. במרכז השנה תעמוד דודינה, עם הקרנות מיוחדות, טרום בכורות חגיגיות ושיח עם הקהל.

מתוך הסרט כי את מכוערתצילום: מתן רדין

דודינה, בוגרת האקדמיה לאמנות במוסקבה, עלתה לישראל בשנת 1990 והייתה ממייסדי תיאטרון גשר. מאז ביססה את מעמדה כאחת השחקניות המרכזיות בזירה הישראלית, עם תפקידים בלתי נשכחים בהפקות כמו "רוזנקרנץ וגילדנשטרן מתים", "אדם בן כלב", "העבד", "שושה", "מדיאה" ו"גן הדובדבנים". בשנים האחרונות היא ממשיכה לככב בתיאטרון גשר, בין היתר ב"ריצ'רד השלישי", "אמא קוראז' וילדיה" ו"נשמות".

יבגניה דודינהצילום: מיקהל בוטצין

הקריירה הקולנועית שלה מרשימה לא פחות. דודינה השתתפה בשורה של סרטים שהפכו לנכסי צאן ברזל, בהם "קלרה הקדושה", "האסונות של נינה", "שבוע ויום", "אין בתולות בקריות", "החטאים", "לא רואים עלייך" ו"מות המשוררת". במקביל פעלה גם בזירה הבינלאומית, בין היתר בסדרה המדוברת "להרוג את איב" ובמיני־סדרה של חגי לוי, "אתי".

גולת הכותרת של המחווה תתקיים ביום שני, 9.3.26, עם הקרנה ברצף של שני סרטים חדשים בכיכובה בטרום בכורות חגיגיות. הראשון הוא "בתים", בבימויה של ורוניקה ניקול טטלבאום, העוקב אחר סשה, אדם א־בינארי שהיגר לישראל מברית המועצות לשעבר ויוצא למסע בין הבתים שבהם גדל בצפת בניסיון להתמודד עם טראומות העבר ולמצוא בית פנימי. ההקרנה תתקיים בנוכחות דודינה.

יבגניה דודינה מתוך הסרט מות המשוררתצילום: אסי אורן

הסרט השני הוא "מאמא", בבימוי אור סיני, קופרודוקציה ישראלית, פולנית ואיטלקית. דודינה מגלמת את מילה, החוזרת לפולין אחרי שנים של חיים זמניים בישראל, בניסיון לבחון מחדש את בחירותיה. הסרט הוקרן בבכורה עולמית בפסטיבל קאן והמשיך לפסטיבל טורונטו. לפניו יוקרן גם סרטה הקצר של סיני, "אנה", זוכה פסטיבל קאן, שבו כיכבה דודינה וששימש בסיס לפיצ'ר הארוך. ההקרנה תתקיים בנוכחות השחקנית והבמאית.

לצד הבכורות יוקרנו במסגרת המחווה גם "סיפור חצי רוסי", "שבוע ויום", "לא רואים עלייך", "מות המשוררת" וכן הסדרה "אתי" – מבט עומק על מנעד הדמויות שגילמה לאורך השנים ועל תרומתה לעיצוב קול נשי מורכב ועוצמתי בקולנוע הישראלי.

תכנית "מבט נשי 2026" תכלול גם מחוות לציון 85 שנה למותה של וירג'יניה וולף עם הקרנות "אורלנדו" ו"השעות", מחווה לזכרה של דיאן קיטון עם הקרנות "הרומן שלי עם אנני", "תעלומת רצח במנהטן" ו"הסנדק", הקרנה פעילה לנוער של "ברבי" בהובלת נעמה שטיין, שיח עם ריימונד אמסלם, מחווה לציון שנתיים לפטירת הבמאית נילי טל, טרום בכורות נוספות ואירוע "טרום בכורה בהפתעה".





המחווה לדודינה ניצבת בלב התכנית לא רק כהוקרה לקריירה עשירה בת יותר משלושה עשורים, אלא כהזדמנות לבחון את מקומה של השחקנית במרכז השיח התרבותי העכשווי. בתוך מסגרת שמבקשת להרחיב את המבט ולהציב קול נשי מורכב בלב העשייה הקולנועית, דודינה נדמית כדמות טבעית לעמוד בחזית – שחקנית שהפכה איקונית מבלי לאבד אנושיות, תיאטרלית ומדויקת בו־זמנית, ונוכחות שממשיכה להתחדש ולהעמיק גם היום.