מתן פרץ נגד לוסי אהריש: "זה טריגר לטראומה לאומית"

הקומיקאי מתן פרץ, הידוע בדעותיו הנחרצות, לא נשאר חייב למול המונולוג בערבית של לוסי אהריש שעורר סערה. בסרטון שהעלה הוא מבקר את הבחירה להשתמש בביטויים טעונים שמעוררים כל ישראלי: "אל תתנהגי כאילו זה לא טריגר"

הסערה סביב המונולוג של מגישת החדשות לוסי אהריש מסרבת להירגע, והפעם תורו של הקומיקאי ויוצר התוכן מתן פרץ להגיב. בפוסט נוקב שהעלה לרשתות החברתיות, פנה פרץ ישירות לאהריש והסביר מדוע, לדעתו, השימוש בביטויים מסוימים בערבית בעת הזו אינו עובר בגרון הישראלי.

לאחר מכן הבהיר כי המונולוג של אהריש שכלל ביטויים בערבית, פתחו פצע עמוק בחברה הישראלית: "בואי לא נהיה תמימים, אינשאללה זה טריגר. בדיוק כמו שאללה הוא אכבר זה טריגר כי זהמה שמחבלי הנוחבה צרחו. אלה בדיוק הצרחות שקראו בזמן הרצח, האונס, השריפה והחטיפה ב-7 באוקטובר אז בואי לא נתנהג כאילו הדבר הזה הוא לא טריגר לטראומה הוא לאומית. כל מי שמחבל אומר את זה".

פרץ הדגיש בדבריו כי הוא אינו מאמין שאהריש פועלת מחוסר מודעות, אלא להפך – דווקא בשל מעמדה והביוגרפיה האישית שלה, הציפייה ממנה גבוהה יותר: "אני לא חושב שאת חסרת מודעות ובטח שלא מטומטמת, אנחנו מצפים ממך אשת חדשות וטלוויזיה, אישה שהתחתנה עם יהודי, כדי להתרחק מהאסלאם הקיצוני. להבין את הטראומה הלאומית שכולנו, כולל את, נמצאים בה כרגע. משפטים כמו הערבים נהרו לקלפיות ואינשאללה - בא לנו מקולקל במיוחד אומה שעד לא מזמן היו לה חטופים בעזה".