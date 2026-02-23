אקדחים, רובה צייד ומחסניות נתפסו בכפר כנא

אקדחים ותחמושת נתפסו במסגרת פעילות של משטרת ישראל בכפר כנא. הפעילות כללה מעצר חשודים, איתור כלי נשק וסגירת עסקים המהווים סכנה לשלום הציבור.

במהלך חיפוש בביתו של תושב הכפר נמצאו שני אקדחים עם מחסניות מלאות, בנוסף נעצר רכב חשוד בו התגלה אקדח גלוק עם 8 מחסניות. המשטרה המשיכה בחיפוש במתחם המשפחה שם התגלו שני עוד אקדחים, רובה צייד, רימון ותחמושת. כלל החשודים נעצרו.

דוברות המשטרה

מדובר בהמשך הפעילות המשטרתית בכפר שהחלה במוצ"ש בעקבות סכסוך אלים בין משפחות (40 מעורבים נעצרו) ומבצע לאיתור אמצעי לחימה.

אתמול, אותרו אקדח גלוק ומספר בקבוקי תבערה מוכנים לשימוש, ולמעצרם של שני חשודים בהחזקתם בסיוע רחפן מהאוויר.