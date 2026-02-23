ניצחון לעמית סגל: המפגינה תפצה אותו באלפי שקלים

עמית סגל נחל ניצחון היום בתביעת הדיבה נגד גולשת שפרסמה נגדו שקרים. זה הסכום אותו היא תשלם

בית משפט השלום בירושלים קבע היום (שני) כי הגולשת נילי לרנר, תפצה את העיתונאי עמית סגל בסכום של 10,000 ש"ח, במסגרת הסדר בתביעת הדיבה נגדה.

בתגובה לדברים כתב סגל: "‏המזהם משלם: האנרכיסטית נילי לרנר תשלם כסף יקר מכיסה ותיאלץ להתנצל אחרי שכתבה שוב ושוב שאני מקבל כסף מקטר ומחבל באופן כללי. עוד כמה החלטות כאלה בדרך והשמות והסכומים מעניינים".

נזכיר כי סגל הגיש תביעת דיבה בסך 160 אלף שקלים נגדה, לאחר שכינתה אותו "המחבל שעובד אצל קטאר". בית המשפט הורה עליה להסיר את הפרסומים שלה נגדו ולפרסם הודעת הבהרה והתנצלות תוך 3 ימים.



